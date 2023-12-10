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إلهام أبو الفتح
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صوتك هيحدد مصير البلد |رشا مجدي توجه رسالة مهمة للمصريين

الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي

قالت الإعلامية رشا مجدي ، إن مشهد الناخبين المصريين اليوم أمام اللجان الانتخابية "مشهد عظيم"، لافتة إلى أنه يجب على كل مواطن مصري المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

 رشا مجدي:صوتك مهم

ووجهت رشا مجدي للمصريين ، قائلة: "الانتخابات الرئاسية مسؤولية تحدد مصير البلد، انزلوا انتخبوا وشاركوا، متبقاش سلبي، لأن صوتك مهم".

ورصدت صدى البلد، الساعات الأولى من ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت اليوم الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام وفقا للجدول الزمني للاستحقاق الرئاسي المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.


وقال مصطفى الشيمي، مراسل قناة صدى البلد، من محافظة سوهاج، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن من يحق له التصويت في الاستحقاق الرئاسي في محافظة سوهاج، يبلغ   3ملايين و 253 ألفا و 846 ناخبا بـ 18 لجنة عامة.

 

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