ناخب من كبار السن: مشاركتي واجب وطني وأشجع الشباب على النزول

قال ناخب من كبار السن بالمنوفية، بعد الإدلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية، إن مشاركته في الانتخابات واجب وطني لابد من تأديته، ومن المفترض أن يكون الشباب أحرص الناس على الحضور والمشاركة.

وأضاف، أن كل عائلته وأبنائه وأحفاده أيضا مشاركين بالعملية الانتخابية، والتي تعتبر واجب وطني و تحدد المستقبل، ولابد ان يكون اختيار المرشح الرئاسي اختيار جيد وسليم وليس به مجاملة، معقبا: "اختر الرئيس التي تريد ان تفخر به".

مصر ستظل قوية

وناشد، أن المشاركة في التصويت الانتخابي هو حق كل مواطن وواجب أيضا عليه تأديته، مشددا على ضرورة المشاركة من جميع الفئات العمرية، معلقا: "مصر ستظل قوية بشعبها و جيشها و شرطتها".

