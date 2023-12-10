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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطول طابور انتخابي.. العاملون بميناء وشركات السخنة يدلون بأصواتهم بالاستحقاق الرئاسي |صور

صدى البلد

توافد الآلاف من العاملين بميناء السخنة و شركات السخنة، اليوم الأحد، إلى لجنة الوافدين رقم ٦ بميناء السخنة، فى يومها الأول من أجل الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وسط تأمين أمني من قبل عناصر الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس.

وشهدت لجنة الوافدين بميناء السخنة توافد العاملين بميناء السخنة و الشركات التى تعمل داخل الميناء علاوة على الشركات المجاورة للميناء.

وقال المشاركون في العملية الانتخابية إنهم حضروا للمشاركة في العملية الانتخابية لضمان الاستقرار وتوفير الأمن والأمان داخل البلاد ولاختيار رئيس قوي لديه خبرة كبيرة في إدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه مصر من الخارج.

يذكر ان محافظة السويس بها عدد ٤٩ مركز انتخابي وتضم ٦١ لجنة فرعية، ويبلغ عدد أصوات الناخبين ٤٨٤٥٠٢ صوت انتخابي، ويضم حي السويس ٦ مراكز انتخابية بعدد ٧ لجان فرعية بهم ٦٨٢٤٥ ناخب، وحي الأربعين ١٥ مركز انتخابي به ٢٢ لجنة فرعية يضم ١٨٦٧٦٢ صوت انتخابي، وحي فيصل به ١٣ مركز انتخابي ١٥ لجنة فرعية وعدد الاصوات١٢٩٤٦٣ صوت انتخابي، ويضم حي عتاقة ٦ مراكز انتخابية بـ ٧ لجان فرعية تشمل ٢١٦٤٣ ناخب اما حي الجناين يوجد به ٩ مراكز انتخابية تشمل  ١٠ لجان فرعية ويبلغ عدد الناخبين ٧٨٣٨٩ ناخب.

ويبلغ عدد لجان الوافدين علي مستوي محافظة السويس عدد 6 لجان موزعة علي جميع الأحياء، وبذلك يبلغ اجمالي عدد اللجان الفرعية عدد 61 لجنة فرعية بما فيهم لجان الوافدين.

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ادا أختيار ادارة أصواتهم أطول الأحد الإدارة العامة الادارة العامة ل الاستقرار الأصوات

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