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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العربية للتنمية الزراعية تستعرض مع هيئة البيئة عُمان الخطة الوطنية لإدارة الجفاف

مدير عام المنظمة
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية

استعرضت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مع هيئة البيئة بسلطنة عمان، ملامح الخطة الوطنية لإدارة الجفاف في السلطنة، والآلية العالمية لتمويل مكافحة التصحر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المنظمة  العربية للتنمية الزراعية، مع هيئة البيئة بسلطنة عمان، على هامش مؤتمر الاطراف ال28  لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "كوب 28" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المثمر بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وهيئة البيئة بسلطة عمان، لمكافحة الجفاف والتصحر، والنهوض بقطاع الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي العربي.

من جهته، أكد، البروفيسور إبراهيم ادم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أهمية إعداد الخطة الوطنية للجفاف بالسلطنة في هذا التوقيت الذي يقبل فيه العالم على إعداد صك دولي ملزم قانونيا للتصدي للجفاف.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ابرمت اتفاقا مع الآلية العالمية لتمويل مكافحة التصحر لدعم الجهود العربية في إعداد الخطط الوطنية للجفاف.

وشملت المرحلة الأولى من هذا الاتفاق التي تغطي عام 2023 إعداد الخطة الوطنية لإدارة الجفاف في كل من سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية.

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