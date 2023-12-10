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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مؤتمر المناخ COP28: "الفشل ليس خيارا"

رئيس Cop28
رئيس Cop28

أكد الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، على الحاجة إلى إيجاد توافق في الآراء وأرضية مشتركة بشأن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم".

ودعا رئيس COP28 الدول المشاركة في المؤتمر، إلى العمل بجدية أكبر والتحلي بالمرونة وقبول الحلول الوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة تغير المناخ، بما في ذلك طرح صياغة لأول مرة تتعلق بمستقبل الوقود الأحفوري.

جاءت دعوة الجابر خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين عند بدء المفاوضين في مناقشة بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق مثل مستقبل الوقود الأحفوري.

وطالب الجابر الدول بتخفيف طموحها بشأن الاتفاق معتبرا أن "الفشل ليس خيارا".

وأضاف الجابر: "على الجميع أن يتحلوا بالمرونة... نحن بحاجة إلى إيجاد توافق في الآراء وأرضية مشتركة بشأن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم".

وقال رئيس COP28 إن "هذه هي الرئاسة الأولى لمؤتمر المناخ التي دعت جميع الأطراف إلى اقتراح أرضية مشتركة وتوافق في الآراء بشأن الوقود الأحفوري. لقد حان الوقت لجميع الأطراف للمشاركة بشكل بناء واقتراح صيغة علي".

ومن المقرر أن تُنشر صباح الإثنين مسودة جديدة للاتفاق الذي يفترض أن توافق عليه الأطراف في ختام المؤتمر المقرر يوم الثلاثاء.

COP28 الفحم تغير المناخ المناخ الانبعاثات

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