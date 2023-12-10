اللواء محمد الشهاوي: الصوت الانتخابي واجب وطني على كل مواطن

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الصوت الانتخابي واجب وطني على كل مواطن، ولجان الانتخابات اليوم شهدت إقبال واضح من الشعب المصري، وهو ما يدل على أن الشعب المصري يصطف أثناء التحديات، ومصر تواجه تحديات عديدة وكثيرة، ومنها تحديات في البيئة الأمنية بصورة سريعة ومتلاحقة.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الشهاوي"، خلال لقاء خاص عبر قناة "تن" في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية، أن مصر تواجه 12 تحدي داخلي و 9 تحديات خارجية، لافتا إلى أن الشعب المصري اليوم وهو خارج على صناديق الاقتراع بموجب 11600 صندوق وكل صندوق عليه قاضي وهو ما يؤكد على وجود نزاهة وشفافية.

وتابع: "كل واحد يعطي صوته لمن يريد، ولكن لازم الناس تدي صوته لرئيس يكون بحجم مصر ويدرك التحديات، وإدراك التحديات أول مرتكز من مرتكزات إدراك التحديات، وإزاي إحنا لقينا التحديات على حدودنا المختلفة".

واستكمل، أن مصر تحتاج لزعيم يقوم بالتنمية وخلال الفترة الماضية مصر أنفقت أكثر من 10 ترليون جنيه في 30 ألف مشروع في 9 سنوات وهو ما يصب في صالح الأمن القومي، وعلى رأسها مشروع حياة كريمة، والذي ساعد في استفادة 58 مليون مواطن مصري في 4500 قرية للنهوض بمستوى حياتهم.