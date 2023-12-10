مصطفى بكري: انضباط شديد داخل اللجان الانتخابية.. والإقبال كبير جدًا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن نسبة إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية في أول يوم من انتخابات الرئاسة كبيرة مشيرا أن الشعب المصري دائمًا ما يفاجئ حتى صناع القرار.



وأضاف مصطفى بكري، خلال التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، أنه قام بالإدلاء بصوته اليوم في إحدى لجان مدينة 6 أكتوبر وكان هناك ازدحام شديد جدًا، موضحًا أنه قام بالدخول بسهولة ويسر وكان كل شيء ميسر وجاهزًا، ولا توجد شكوى بتأخر أحد القضاة أو تعطل لأي من اللجان فكان هناك انضباط شديد جدًا.



وأوضح مصطفى بكري، أن الشعب المصري كان واعيًا حريصا على الإدلاء بصوته ، موضحًا أنه كان هناك مراقبين دوليين على رأسهم الوفد الذي كان يرافق النائب محمد أبو العينين لبعثة دول البحر المتوسط.



وأكد مصطفى بكري، أننا أمام انتخابات مفتوحة ومن حق كل مواطن فيها الإدلاء بصوته في ظل حياد إعلامي كبير، وتابعنا كيف تعامل الإعلام مع المرشحين وتجولهم في المحافظات والحرص الشديد على مخاطبة المواطنين.



وشدد على أن المؤتمرات التي تمت في الفترة الأخيرة كانت نموذج على أدب الحوار، فلم نشهد تعدي أو تطاول ولكننا تابعنا لغة حوار محترمة بين المرشحين وهو ما يؤكد إننا أمام مشهد مختلف إلى حد كبير.

