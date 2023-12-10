الزمالك يتمسك بضم لاعب وسط فيوتشر

دخل ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، ضمن حسابات مسؤولي نادي الزمالك؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة الأبيض في تدعيم مركز لاعب الوسط المهاجم.

وكتب أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، عبر حسابه على “فيس بوك” "مصدر داخل الزمالك: لدينا رغبة في ضم ناصر ماهر وهو على رأس أولوياتنا لكننا نفضل تأجيلها لنهاية الموسم لقيده من الأساس افريقيا مع فيوتشر وأزمة القيد لنا".

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر غدا الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.