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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة المرشح عبد السند يمامة: لم نرصد أي مخالفات في اليوم الأول من الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال النائب ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنه لم يتم رصد أي مخالفات في الانتخابات الرئاسية في غرف العمليات الخاصة بالحملة في كافة المحافظات، وتم رصد وجود إقبال جيد من جميع المحافظات وجميع اللجان بشكل منتظم، وأكثرها كان في محافظة القاهرة والجيزة، ومن ثم تلاها محافظات الوجه البحري وبعض محافظات الصعيد.

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "الهضيبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن الإقبال في الانتخابات كان متنوع ما بين الشباب والسن المتوسط، والإقبال الأكبر كان من 40 عاما فما فوق، كان إقبال أكبر منهم بحسب غرف العمليات. 

وتابع، أن المرأة موجودة في المشهد الانتخابي كالعادة، ومازالت هي تتصدر نسبة الانتخابات والمشاركة فيها، "اليوم النهاردة كان يوم من أيام تاريخية بالنسبة للانتخابات المصرية". 

عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية محمد شردي برنامج الحياة اليوم قناة الحياة

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