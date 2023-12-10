محافظ بني سويف يشيد بمشاركة المرأة في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على المشاركة المتميزة للمرأة السويفية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في الانتخابات الرئاسية مع بداية انطلاقها " اليوم " ، مشيراً إلى أن المرأة المصرية بصفة عامة دائما ما تأتي في مقدمة صفوف المشاركين في الاستحقاقات الدستورية، لافتا أن المرأة المصرية تضرب دائماً أروع الأمثلة في حبها الوطن، والوعى والحس الوطنى المتميز.

جاء ذلك خلال متابعته لتقرير غرفة عمليات فرع المجلس القومي للمرأة ، والتي شكلها الفرع برئاسة نرمين محمود ، لمتابعة تسهيل إجراءات مشاركة السيدات والفتيات في الانتخابات الرئاسية، وحثهن على ممارسة حقهن الدستوري ، مشيرة إلى تشكيل فرق عمل من الفرع للمرور على اللجان الانتخابية لحث الناخبات على الخروج للإدلاء بأصواتهن في العملية الانتخابية.