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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مايسة عطوة: نشهد انتخابات نزيهة وترسم مستقبل الدولة

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب

حرصت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، فى دائرة الجيزة، وذلك باعتبار هذا الاستحاق الدستوري يحدد مصير الدولة ويرسم مستقبلها لمدة 6 سنوات قادمة.

 

وأضافت “ عطوة” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن أهم ما يميز عملية الانتخابات الرئاسية 2024، هو اتسامها بالنزاهة والشفافية، قائلة “ النهاردة نزلنا عشان أولادنا وعشان كل مرأة مصرية، كما أن مصر أمانة في رقبتنا”.

وتابعت النائبة : أدعو المرأة المصرية للمشاركة الايجابية في الانتخابات، بإعتبار المرأة هى رمانة الميزان فهى الأم والأخت والزوجة، فالدولة تحتاج لكى ولمشاركتك ورأيك.

ونوهت البرلمانية، إلي الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي  في بناء الدولة في مختلف المجالات ولجميع الفئات المستحقة للدعم، ومن أبرزهم المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وأهالي الشهداء.

وأختتمت النائبة حديثها، قائلة “ رأيت مشاهد رائعة تؤكد علي المشاركة الفعالة للمواطنين، والجميع شارك ليقول نعم للإستقرار والأمن”.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024 عدد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى يدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

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