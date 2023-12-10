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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشهابي: أداء الأحزاب المصرية سيختلف 180 درجة بعد انتخابات 2024 الرئاسية

ناجى الشهابى
ناجى الشهابى

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الإقبال الكثيف للناخبين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، كان متوقعا بسبب الاهتمام بالتصويت الذي لمسه خلال الجولات والمؤتمرات الانتخابية قبل التصويت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الإقبال تاريخي وغير مسبوق لأنه حدث في اليوم الأول، رغم الأحداث الجسام التي واكبت الانتخابات السابقة مثل 2014 حين كنا ننتخب قائد ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن التحديات أيضا زادت من الإقبال، بخاصة التحدي الصهيوني الذي يحاول تهجير الفلسطينيين، ويمس الأمن القومي المصري، وهذا طبع المصريين رأيناه في 1973 وفي 2013، يستنفرون إذا شعروا بأي تهديد للأمن القومي، والتهديد هذه المرة من دولة بيننا وبينها عداء تاريخي، ما دفع المصريين إلى الالتفاف حول الدولة المصرية.

انتخابات 2024 الرئاسية

وأكد أن أداء الأحزاب المصرية سيختلف بنسبة 180 درجة بعد انتخابات 2024 الرئاسية، لأن هذه الانتخابات حزبية بامتياز، فهناك 3 مرشحين رؤساء أحزاب مدعومين من أحزاب أخرى، ومرشح مستقل يدعمه 60 حزبا.

وذكر أن الأحزاب هي التي تدير هذه الانتخابات بامتياز، وسقطت مقولة أن الأحزاب السياسية ديكورية، وخلال الحشد للانتخابات جابت الأحزاب السياسية كل شوارع مصر للترويج للمرشحين، بينما كان سابقا من الصعب إقامة الحزب مؤتمر انتخابي واحد.

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