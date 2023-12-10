عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أونروا تتهم الاحتلال بالتمهيد لتهجير جماعي للفلسطينيين من غزة

النازحين الفلسطينيين
النازحين الفلسطينيين

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، إن إسرائيل تفتح الباب أمام إجبار سكان قطاع غزة على الرحيل جماعيا.

ونقلت وسائل الإعلام، تصريحات صحفية عن لازاريني، قال فيها: إن هناك أزمة إنسانية تتفاقم في غزة، ما أسفر بدوره عن تجمع المدنيين الفارين من القتال قرب الحدود في الشمال والجنوب.

وأكد المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة وعدة دول، من بينها الولايات المتحدة، رفضت بشدة فكرة نزوح سكان غزة قسرًا من القطاع، ورأى أن الدمار الواسع النطاق في شمال قطاع غزة، والنزوح الناتج عنه يُعتبران "مرحلة أولى في هذا السيناريو"، لافتا إلى أن المرحلة التالية قد تكون إجبار المدنيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوبا بالقرب من الحدود.

وأكدت إسرائيل، يوم أمس السبت، أنه لا توجد خطط لإجلاء سكان من غزة إلى منطقة رفح بالقرب من الحدود المصرية، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر سياسية، أن إسرائيل قد توافق على إنشاء 4 مستشفيات ميدانية في غزة.

وأوضحت المصادر أن المستشفيات الأربعة ستقيمها تركيا ومصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود، مشيرين إلى أنه "لا توجد خطة لإجلاء سكان من غزة إلى منطقة رفح".

 فيما كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن مصر وجّهت تحذيرات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل أنه إذا فرّ الفلسطينيون إلى سيناء، فقد يؤدي ذلك إلى "قطع العلاقات" بين القاهرة وتل أبيب.

الأمم المتحدة أزمة إنسانية اللاجئين الفلسطينيين المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة شمال قطاع غزة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مدينة خان يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

"استسلموا الآن".. نتنياهو يوجه رسالة إلى حركة حماس

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك بشأن صفقة رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

اعتقال نشطاء هونج كونج المؤيدين للديمقراطية قبل بدء انتخابات منطقة الوطنيين

مصرع 9 وإصابة 8 في حريق بمخيم لحركة العمال المعدمين بالبرازيل

سحب دخان داكنة تغطي فضاء مدينة خان يونس

الجيش السوداني: موظفو الصليب الأحمر أصيبوا إثر تعرض قافلتهم لإطلاق نار

ولاية تينيسي تتحول إلى التعافي بعد سلسلة من الأعاصير المدمرة

بولندا.. رئيس البرلمان يهدد بإلغاء صفقات وعقود الحكومة المنتهية ولايتها

الوسطاء الأفارقة يزعمون إحراز تقدم في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بالسودان

وزير الخارجية الأمريكي يصر على اتهام حماس ويهاجم المجتمع المدني

ترشيحاتنا

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

انفجارات عنيفة تهز دمشق.. والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

رئيس لجنة حلايب: توافد 4774 ناخبا نسبة غير مسبوقة

خطأ مزدوج.. لميس الحديدي تعلق على واقعة تصويت الفنانة لبلبة مرتين بانتخابات الرئاسة

إتحولت للتحقيق.. تفاصيل رصد أول حالة قامت بالتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية

بسبب إسرائيل.. سيناتور أمريكي يهدد الأمين العام للأمم المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ظهور مبهج ولافت لعشرات الأطفال في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بالشرقية| شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

فيديو

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ