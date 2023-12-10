بسبب إسرائيل.. سيناتور أمريكي يهدد الأمين العام للأمم المتحدة

هدد السناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، الأمم المتحدة بمزيد من المشاكل مع الولايات المتحدة وسط انتقادات لسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وقال جراهام: “بصفتي جمهوريا، يمكنني القول إنني أؤيد تماما خطوات الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالمواجهة بين إسرائيل وحماس.. ولا يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح الرهائن وضمان أمن إسرائيل”.

وأضاف: “بالنسبة لصديقنا في الأمم المتحدة، أعني، قبل هذه الحرب، كانت لديك مشكلة مع الولايات المتحدة، وبعد هذه الحرب، لديك مشكلة كبيرة مع الولايات المتحدة”.