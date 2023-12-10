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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطة المعابر الفلسطينية: 100 شاحنة مساعدات دخلت غزة بينها 3 محملين بالوقود

معبر رفح
معبر رفح

دخلت قافلة مؤلفة من 100 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، قطاع غزة قادمة من مصر عبر معبر رفح، الأحد، بحسب بيان نشرته سلطة المعبر الفلسطينية.

وأضاف البيان الصادر اليوم الأحد أن ثلاث من الشاحنات كانت تحمل 129 ألف لتر من الوقود بينما كانت شاحنتان تحتويان على غاز الطهي.

وخرج من قطاع غزة اليوم الأحد 513 شخصا، من بينهم 468 أجنبيا و25 جريحا فلسطينيا، برفقة 20 فردا.

ويتوافق العدد الحالي للشاحنات مع المتوسط ​​اليومي المسموح به خلال الأسبوع الماضي.

وقبل حرب غزة، أفادت الأمم المتحدة أن ما متوسطه 455 شاحنة تقوم بتوصيل إمدادات المساعدات يوميًا.

 

100 شاحنة مساعدات الأمم المتحدة المساعدات الانسانية عبر معبر رفح

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