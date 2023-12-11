اعرف ازاي تتخلص من خلفيات آيفون

إذا قمت بتغيير خلفية هاتفك الآيفون بشكل متكرر، فمن المحتمل أن يكون لديك قائمة طويلة من الخلفيات القديمة التي لم تعد تستخدمها، مما سيسبب لك الكثير من الفوضى.

ولا تحتوي الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل iOS على خيار حذف خلفيات هواتف آيفون من تطبيق الإعدادات، حيث يمكنك فقط إضافة خلفيات أو تخصيصها.

كيفية حذف خلفية آيفون من شاشة القفل



ولحذف خلفية آيفون، ستحتاج إلى التوجه إلى شاشة القفل.

وما عليك سوى الضغط على الزر الجانبي لوضع هاتفك في وضع السكون.

ثم الضغط عليه مرة أخرى لتنشيطه وعرض شاشة القفل.

أويمكنك فتح مركز الإشعارات عن طريق التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

وفي كلتا الحالتين، اضغط لفترة طويلة في أي مكان على خلفية شاشة القفل، ويجب أن يكون هاتفك مفتوحًا لفتح قائمة الخلفية.

اسحب إلى اليسار أو اليمين لعرض خلفياتك السابقة.

اسحب لأعلى على خلفية الشاشة التي تريد حذفها.

اضغط على أيقونة سلة المهملات واختر حذف هذه الخلفية للتأكيد.

ويجب العلم أنه لا توجد طريقة لحفظ خلفية شاشة قفل آيفون في تطبيق الصور، حيث يمكنك التقاط لقطة شاشة لشاشة القفل بهاتفك الآيفون الخاص بك للحصول على نسخة من الصورة، ولكنها لن تكون مثالية، بحسب "MakeUseOf".

وسيتم تضمين عناصر مثل التاريخ والوقت أيضًا، والخيار الأفضل التالي لك هو استخدام نسخة احتياطية لاستعادة الصور المحذوفة على هاتفك الآيفون.