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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطريقة بسيطة.. هترجع بطارية آيفونك زي الأول

رجع بطارية آيفونك
رجع بطارية آيفونك زي الأول

هناك الكثير من التطبيقات التي تستهلك بطارية هواتف آيفون، كما تستهلك مساحة التخزين، مثل تطبيقات فيسبوك، وتيك توك، و"جوجل مابس" وغيرها من التطبيقات الأخرى. 

 

ولكن هناك طريقة واحدة بعيدا عن استنزاف التطبيقات يمكنها أن تنفذ بطارية هاتفك الآيفون، وهي ضبط إعدادات الشاشة الخاصة بك، والتي تعمل على تحسين تجربة المستخدم الخاصة بك. 

 

وفي العادة تكون شاشتك تكون أكثر سطوعًا أو تحدد المدة التي ستظل فيها شاشتك الرئيسية نشطة قبل إيقاف تشغيلها، ووفقًا للخبير التكنولوجي "إيفان لوفر" فعندما لا تراقب هذه الإعدادات وتعدلها حسب الحاجة، فإنها يمكن أن تشكل استنزافًا حقيقيًا لبطارية هاتفك. 

 

ضبط إعدادات الشاشة في آيفون

 

سطوع الشاشة

وكلما كانت شاشتك أكثر سطوعًا، زادت طاقة البطارية التي ستستخدمها، حيث يجب أن تُبقي سطوع شاشتك منخفضًا قدر الإمكان دون أن تجعل الرؤية صعبة. 

 

السطوع التلقائي 

وعند تفعيل السطوع التلقائي يقوم هذا الإعداد تلقائيًا بضبط سطوع الشاشة بناءً على الإضاءة المحيطة، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون مريحًا، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى استنزاف غير ضروري للبطارية. إذا وجدت أن السطوع التلقائي يستنزف بطاريتك كثيرًا، فيمكنك تعطيله. 

 

المهلة الخاصة بالشاشة 

ويحدد هذا الإعداد مدة بقاء شاشتك قيد التشغيل بعد التوقف عن استخدامها، حيث أنه إذا كانت المهلة أقصر للشاشة فستوفر طاقة البطارية، ولكن قد يكون الأمر غير مريح أيضًا إذا نسيت قفل هاتفك، ويجب أن تأكد من أخذ احتياجاتك الشخصية في الاعتبار عند ضبط هذا الإعداد لزيادة طاقة البطارية إلى الحد الأقصى.


خلفيات حية

والخلفيات الحية هي صور متحركة يتم تشغيلها باستمرار في الخلفية، ويمكن أن تكون طريقة ممتعة لتخصيص هاتفك، ولكنها قد تستنزف أيضًا بطاريتك، ويجب تجنب استخدام الخلفيات الحية إذا بدا أن هاتفك لا يمكنه الاحتفاظ بالشحن لفترة طويلة جدًا.


تفعيل ميزة الشاشة التي تعمل بشكل دائم 

ويعمل هذا الإعداد على إبقاء شاشة هاتفك قيد التشغيل في جميع الأوقات، حتى عندما لا تستخدمه. وقد تكون ميزة Always-on display أو الشاشة التي تعمل بشكل دائم طريقة ملائمة لمعرفة الوقت والإشعارات دون الحاجة إلى فتح هاتفك، ولكنها قد تستنزف البطارية بسرعة أيضًا. 


معدل تحديث مرتفع

وتتميز بعض الهواتف بشاشة ذات معدل تحديث مرتفع، مما يعني أن الشاشة يتم تحديثها أكثر من 60 مرة في الثانية، وهذا يمكن أن يجعل الرسوم المتحركة أكثر سلاسة والألعاب أكثر استجابة، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع، ويمكنك تعطيل معدل التحديث العالي في إعدادات هاتفك.


 

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