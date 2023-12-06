آبل تطلق تحديث iOS 17.2 لـ آيفون

كشفت علامة “آبل” الأمريكية عن النسخة الأخيرة من تحديث iOS 17.2 وهي تجريبية بالمناسبة، فى إطار التمهيد لطرحها بشكل رسمي لبقية المستخدمين.

وبحسب موقع “فون آرينا” التقني، يصنف تحديث iOS 17.2 على أنه أهم التحديثات الفرعية التي أطلقتها آبل منذ تدشين نظام iOS 17 قبل عدة أشهر رسمياً.

ومن المفترض أن يقدم التحديث الجديد تطبيق تدوين اليوميات “جورنال Journal”، الذي يساعدك على تسجيل مذكراتك الشخصية، وعن طريق الذكاء الاصطناعي يتم طرح أفضل الحلول التي من شأنها تحسين الحالة المزاجية بشكل عام لمستخدم التطبيق.

كما يحتوي التحديث الجديد على تحسينات في النظام الأساسي، مثل الرسائل وحالة الطقس والساعة والمساعد الصوتي، مع بعض التعزيزات الأمنية.

يعالج التحديث الجديد iOS 17.2 بعض المشكلات التي تواجه المستخدمين عند استخدام هواتف آيفون، مثل مشكلة عدم شحن بعض هواتف آيفون لاسلكيًا في السيارات.

يذكر أن آبل أعلنت فى وقت سابق أن التحديث سيعالج مشاكل الاتصال والواي فاي على هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 17.