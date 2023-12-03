ثبته فورا.. أبل تصدر تحديثا عاجلا لمستخدمي آيفون

أعلنت شركة أبل عن تحديث عاجل لمستخدمي هواتف آيفون iOS 17.1.2 والذي يهدف إلى معالجة تهديدات ثغرة أمنية شديدة الخطورة، تسمى Zero-day أو هجوم دون انتظار والتي تعرض بيانات المستخدمين الشخصية للخطر.

ويعد تحديث iOS 17.1.2 هو تحديث متوفر الآن لجميع هواتف آيفون التي تم إصدارها في عام 2018 أو الإصدارات الأحدث، ويعود تاريخه إلى iPhone XS وiPhone XR.

وبحسب صحيفة “ ديلي إكسبرس” البريطانية فإنه من أجل الحصول على التحديث، توجه إلى تطبيق الإعدادات، ثم انقر فوق عام ثم تحديث البرنامج للعثور على تحميل التحديث.

وتقول أبل إن تحديث iOS 17.2 يعمل على إصلاح مشكلتين محتملتين في WebKit، وهو النظام الذي يمكن للتطبيقات من خلاله عرض صفحات الويب داخل التطبيقات نفسها.

كما وصفت شركة أبل أحد التهديدات بأنها "قد تؤدي معالجة محتوى الويب إلى الكشف عن معلومات حساسة.