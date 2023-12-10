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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذفها فورًا.. تطبيقات تدمر بطارية آيفونك

تطبيقات تدمر بطارية
تطبيقات تدمر بطارية آيفون

هناك عدد من التطبيقات التي يمكنها استنزاف بطارية هواتف آيفون أكثر من غيرها، كما تعمل على تعطيل هاتفك وجعله يعمل بشكل أبطأ وأقل كفاءة.

وبحسب الخبراء فإنه يجب عليك معرفة ما هي التطبيقات التي تستحق وقتك ومساحة تخزين هاتفك، وما هي التطبيقات التي يجب أن تفكر في حذفها من أجل تشغيل هاتفك بشكل أفضل. 

وفقًا لخبير التكنولوجيا لوتشيانو كولوس فإن هناك تطبيقات يجب حذفها فورًا، ولا يجب عليك تنزيلها أبدًا، ونعرضها فيما يلي: 

 

تطبيق +Camera

ويعد +Camera واحدًا من أكثر تطبيقات التصوير الفوتوغرافي شيوعًا، حيث تم تنزيله أكثر من 200 مليون، كما يعد واحدًا من أكثر التطبيقات المتوفرة استهلاكًا للبطارية لهاتف آيفون، ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من الميزات الموجودة في التطبيق، والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من قوة المعالجة.

 

تطبيق Pandora

وإذا كنت تريد الوصول إلى جميع الموسيقى أو الأفلام الخاصة بك، فإن السعر الذي تدفعه هو بطارية تستنزف بشكل أسرع، ولا ينصح خبراء التكنولوجيا باستخدام Pandora لأنه يستنزف بطارية هاتفك بسرعة، كما أنه يستخدم البيانات الخلوية، والتي يمكن أن تكون باهظة الثمن.

 

تطبيقات الطقس
ويعد تحميل تطبيقات الطقس الغير أساسية والتي تتضمن المزيد من التنبيهات والإشعارات ستؤدي ليس فقط إلى استهلاك الموارد الموجودة على هاتفك والتي يمكن أن تؤثر على بطارية الهاتف ولكن أيضا ستعرض خصوصيتك وأمانك للخطر. 

 

تطبيقات المواعدة
لن ينصحك أحد بعدم تنزيل تطبيقات المواعدة، لأسباب واضحة. ولكن إذا تمكنت من تقليل عدد تطبيقات المواعدة التي تستخدمها إلى الحد الأدنى، فسيساعد ذلك حقًا على عدم استنفاد بطاريتك بسرعة فائقة.

 

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