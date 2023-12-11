المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: نستهدف زيادة التمويلات المستدامة والخضراء إلى 30%

أكد هاني سالم سنبل، رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن المؤسسة تعمل على زيادة نسبة تمويلاتها المستدامة والخضراء إلى نحو 30% من إجمالي محفظة التمويلات.

وقال رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28"، أن هناك توجه واضح في زيادة نسبة هذا النوع التمويلات الخضراء في محافظ التمويل، ونتوقع أن تتسارع وتيرته خلال السنوات القادمة.

وأوضح سنبل أن المشاركة في "COP28" مهمة من أجل التطرق إلى قضايا المناخ وتداعيتها بعدما أصبحت واحدة من أولويات الأجندة العالمية في الوقت الحالي، فضلا عن انعكاساتها وتأثيراتها على القطاعات التي نعمل على تنميتها في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأشار إلى ان المشاركة في هذه القمم والأحداث الضخمة يساعد على بناء الشراكات والاتفاقيات، بالإضافة إلى استعراض ما يمكن أن تقوم به المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل مكافحة التغير المناخي.



وذكر سنبل أن "COP28" يأتي في وقت أصبحت مكافحة تداعيات التغير المناخي ليست اختيارا وانما ضرورة لإيقاف التأثيرات التي يتعرض لها كوكب الأرض من جراء التقلبات المناخية، بالإضافة إلى الازمات الأخرى مثل الأزمات الصحية والتوترات الجيوسياسية.

وتوقع سنبل أن يخرج مؤتمر الأطراف "COP28" بنتائج إيجابية تدفع مسيرة العمل المناخي نحو الإمام، معربا عن آماله بأن تتراجع وتيرة تأثيرات التغيرات المناخية على كوكب الأرض وأن ويعيش الجميع في أمن ورخاء وسلام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن هناك الكثير من القطاعات التي تمولها المؤسسة تتأثر بنحو كبير بتغيرات المناخ، ولذلك لابد من إيجاد حلول فاعلة مثل التمويل الأخضر وتعبئة الموارد اللازمة من خلال إصدار الصكوك الخضراء، إضافة إلى المشاركة في طرح برامج ومبادرات تسهم في تعزيز مسيرة العمل المناخي.

قطاع الزراعة

وذكر هاني سالم سنبل أن قطاع الزراعة من القطاعات المهمة والضرورية في الكثير من الدول مع تأثره بشكل كبير بالتداعيات المناخية، لافتاً إلى أن أكثر من 60% من الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية تعتمد اعتمادا كبيرا في مدخولتها على الزراعة، وبالتالي فان أي تداعيات مناخية تؤثر على اقتصاداتها، ولذلك يجب علينا أن ندعم المزارعين في تلك الدول بالحلول التمويلية المبتكرة والتقنيات الجديدة.

وأوضح أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نجحت في عقد الكثير من الشراكات خلال "COP28"، حيث تم تجديد الالتزام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو لتعزيز التنمية الصناعية وتنمية التجارة، إلى جانب حشد الخبرات والتقنيات والموارد المالية الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال سنبل ان المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقود الكثير من البرامج التي توفر حلول تمويلية مبتكرة مثل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الأمن الغذائي، وهو ما يسهم بشكل كبير في دعم مسيرة العمل المناخي.

ولفت إلى أن المؤسسة الدولية لتمويل التجارة دخلت في شراكة مع "OSP" ستقوم من خلالها بإعداد برامج متخصصة لدعم التحول إلى الطهي النظيف باستخدام غاز البترول المسال ومصادر الطاقة المتجددة وبأسعار معقولة، مشيراً إلى أن الطهي غير النظيف يخلف سنويا العديد من الضحايا في أفريقيا وغيرها من الدول جراء الاعتماد على حلول الطهي التقليدية، مثل الخشب والفحم وروث الحيوانات، والذي يؤثر على صحة الإنسان والبيئة.

وذكر أن نهج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تجاه الطهي النظيف يتمحور حول ضمان التحول العادل للمجتمعات، لافتاً إلى أن المؤسسة تدرك أن التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة يجب أن يكون شاملاً.

وقال هاني سالم سنبل أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أول مؤسسة إسلامية تدخل في مجال أرصدة الكربون من خلال منتجات مالية مطابقة للشريعة مما يمهد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر للجميع، مشيراً إلى أن التغلب على التحديات المرتبطة بدمج التمويل الإسلامي ومشاريع ائتمان الكربون يتطلب نهجًا متعدد الأوجه، بمشاركة جميع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والشركاء الدوليين.