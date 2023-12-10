اجتماع مهم في البيت الأبيض.. الرئيس الأمريكي يدعو زيلينسكي لزيارة أمريكا

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة في 12 ديسمبر، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الأمريكي جو بايدن.

ووفقًا للبيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هو من دعا نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هو من بدأ اللقاء.

ومن بين المواضيع الرئيسية في المحادثات في واشنطن سيكون استمرار التعاون الدفاعي بين أوكرانيا والولايات المتحدة، ولا سيما المشاريع المشتركة لإنتاج الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن تنسيق جهود الدولتين في المستقبل. وقال الإعلان يوم الأحد.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الابيض، كارين جان بيير، زيارة زيلينسكي في بيان، قائلة إن “الاجتماع يهدف إلى التأكيد على التزام الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع بدعم شعب أوكرانيا وهو يدافع عن نفسه ضد الغزو الروسي الوحشي”.

وأضافت أن “الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا ستتم مناقشتها بينما تكثف روسيا ضرباتها الصاروخية والطائرات بدون طيار”.