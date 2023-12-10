قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن الولايات المتحدة ستتخلى قريبا عن أوكرانيا و«تحرقها على الأرض».

كتب فيليبو، عب منصة “إكس”، “تدرك وسائل الإعلام أخيرا أن كل شيء انتهى بالنسبة لدمية واشنطن وأن الولايات المتحدة ستتخلى عنها قريبا وتحرقها على الأرض”.

ولفت السياسي الفرنسي الانتباه إلى التحول الحاد في الفضاء الإعلامي في تغطية الصراع الأوكراني.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن أوكرانيا قد تفقد المساعدات المالية والعسكرية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.