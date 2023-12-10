بهدف نظيف.. فيوتشر يخسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفيدرالية

تلقى نادي مودرن فيوتشر خسارة أمام فريق إتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

سجل هدف اتحاد العاصمة اللاعب عبد الله كانو في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة يتصدر الفريق الجزائري المجموعة برصيد 9 نقاط، وخلفه مودرن فيوتشر برصيد 6 نقاط، والهلال الليبي ثالثا برصيد 3 نقاط، ومتذيل الترتيب فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وكان قد أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، طارق طه، محمد فاروق ، عمر السعيد ، احمد عاطف ، محمد نصير