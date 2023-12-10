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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ينفذ مؤامرة كبرى.. خبير يحذر: فيسبوك أضاف خاصية جديدة يحجب بها المنشورات

وسائل التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل الاجتماعي

أكد محمد السيد، خبير السوشيال ميديا، أن هناك مؤامرة كبيرة ضد المنشورات الخاصة بالحرب على غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب أنه يتم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة للغرب المتبني للقضية من الجانب الإسرائيلي، ومقدم الدعم لإسرائيل في حربها ضد إسرائيل.

وأشار "السيد"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن أي شخص عربي يحاول نشر أي صور أو فيديو أو بوست يثبت الحقيقة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ يتم حجبها بشكل فوري من إدارة فيس بوم.

تحديث جديد لـ فيس بوك "الحجب"

أضاف خبير السوشيال ميديا، أن "فيس بوك" أضاف تحديثا جديدا بـ"الحجب" وهو منع رؤية أو التعرض لمنشورات لا يصح التعرض لها من وجهة نظره، مشددًا على أن "فيسبوك" و"إنستجرام" مشاركان في المؤامرة، و"يوتيوب" صنَّف جانبا، عُرف بالقضايا الجدلية، والتي تحمل أكثر من رأي، ويمنع عن الإعلانات ويحجبها.

سوشيال ميديا فيس بوك وسائل التواصل الإجتماعي إسرائيل انستجرام العدوان الإسرائيلي

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