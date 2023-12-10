بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

أثارت الحملة الدعائية للعلامة التجارية زارا ZARA الكثير من الغضب والسخط بين رواد السوشيال ميديا عبر العالم، وذلك بسبب حملتها الدعائية الأخيرة، حيث قامت بنشر مجموعة صور عبر موقعها الرسمي على “إنستجرام” أثارت بها غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر الكثيرون أنها تحاول السخرية من معاناة الشعب الفلسطينيين في غزة.

وأطلقت العلامة الإسبانية ZARA حملتها الدعائية مستعينة بصور لأكفان بيضاء، وجثامين محمولة وأخرى تعد ملقاة على الأرض، وبعض التوابيت للموتى.

واعتبر الناشطون أن تلك الصور مستوحاة من مشاهد الحرب في غزة.



وقد سارعت العلامة الإسبانية ZARA عقب الغضب الذي لقيته إلى سحب الصور من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تعلق بشكل رسمي.