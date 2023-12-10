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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بالأكفان والجثث.. حملة ترويجية لماركة أزياء شهيرة تثير ضجة عبر السوشيال ميديا|شاهد

صدى البلد

أثارت الحملة  الدعائية للعلامة التجارية زارا ZARA  الكثير من الغضب والسخط بين رواد السوشيال ميديا عبر العالم، وذلك بسبب حملتها الدعائية الأخيرة، حيث قامت بنشر مجموعة صور عبر موقعها الرسمي على “إنستجرام” أثارت بها غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر الكثيرون أنها تحاول السخرية من معاناة الشعب الفلسطينيين في غزة.

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وأطلقت العلامة الإسبانية ZARA حملتها الدعائية مستعينة بصور لأكفان بيضاء، وجثامين محمولة وأخرى تعد ملقاة على الأرض، وبعض التوابيت للموتى.

واعتبر الناشطون أن تلك الصور مستوحاة من مشاهد الحرب في غزة.


وقد سارعت العلامة الإسبانية ZARA  عقب الغضب الذي لقيته إلى سحب الصور من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تعلق بشكل رسمي.

مواقع التواصل الاجتماعي علامة التجارية زارا رواد السوشيال ميديا

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