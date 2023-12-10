نيوزيلندا فوق صفيح ساخن.. الحكومة المحافظة تخطط للتراجع عن الإصلاحات الحقوقية| تقرير

أدت خطط الحكومة المحافظة في نيوزيلندا للتراجع عن إصلاحات حقوق الماوري إلى إحياء العرق كقضية سياسية ساخنة في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، والتي حظيت في السابق بإشادة عالمية لتقدمها في شؤون السكان الأصليين.

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع نيوزيلندا هذا الشهر ضد التشريعات والخطط المقترحة التي يصفها النقاد بأنها أهم خطوة إلى الوراء بالنسبة لحقوق الماوري منذ عقود، لكن الحكومة الجديدة تقول إنها تعالج مخاوف الناخبين بشأن اتجاه السياسة في السنوات الأخيرة. .

ويبشر حق الحكومة المركزية، الذي فاز بالسلطة في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر، بالتراجع عن سياسات حكومة حزب العمال التقدمية السابقة، ولا سيما تلك التي تشجع الاستخدام الرسمي للغة الماوري وتسعى إلى تعزيز مستويات معيشة السكان الأصليين وحقوقهم.

ويأتي ظهور كتلة السلطة المحافظة، وهي ائتلاف يقوده رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون من الحزب الوطني، في الوقت الذي وصل فيه عدد أعضاء البرلمان من الماوري إلى مستوى قياسي، وبعضهم من المدافعين الرئيسيين عن الأجندة الجديدة.

ومن بين هؤلاء ديفيد سيمور، زعيم شريك الائتلاف الأصغر ACT New Zealand، وهو حزب تحرري يقف وراء مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يعيد تعريف التفسير القانوني لمعاهدة وايتانجي، الوثيقة التأسيسية للبلاد التي تدعم مطالبات سيادة الماوري.

وقال سيمور ردا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني من رويترز 'أين ستكون نيوزيلندا بعد 50 عاما إذا استمرت المسار الحالي، حيث يُمنح النيوزيلنديون حقوقا مختلفة على أساس أسلافهم؟'

ويريد نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز، السياسي المخضرم وزعيم حزب نيوزيلندا أولاً الشريك الائتلافي والذي ينحدر من أصول ماوري واسكتلندية، مزيدًا من الوضوح حول كيفية تعريف المعاهدة في القانون. ولم يكن بيترز متاحا لإجراء مقابلة مع رويترز.

وتسعى حكومة لوكسون أيضًا إلى رفع الحظر المفروض على التدخين واستئناف التنقيب عن النفط والغاز والانسحاب من الإعلان الوطني للأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصليين.

ويأتي جزء كبير من التحول إلى اليمين وسط إحباطات أوسع نطاقا من أبناء الطبقة المتوسطة في نيوزيلندا بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وغضب القطاع الريفي من زيادة التنظيم البيئي.

العديد من السياسات التي تسعى الحكومة إلى إلغاءها، إن لم يكن جميعها، تم تقديمها من قبل رئيسة الوزراء العمالية السابقة جاسيندا أرديرن، التي برزت على الساحة العالمية في العقد الماضي باعتبارها دولة تقدمية اجتماعية شاذة عندما بدا أن العديد من الدول الغربية الأخرى تنحرف نحو السياسات الشعبوية. .

ومن غير المرجح أن تتغير سياسة نيوزيلندا الخارجية بشكل كبير مع إشارة لوكسون إلى نهج مشترك بين الحزبين. ومع ذلك، قال بيترز، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، الشهر الماضي إنه يود تعزيز المشاركة الاستراتيجية والأمنية للولايات المتحدة.

الاستقطاب

وقال غاريث هيوز، وهو معلق سياسي وسياسي سابق في حزب الخضر، إن السياسة في نيوزيلندا أصبحت أكثر تشددا، وكانت في بعض النواحي تلحق بالاستقطاب الذي شوهد في أماكن أخرى.

واضاف 'المشاريع التي لم يكن من الممكن أن يُنظر إليها قبل 20 عامًا على أنها مثيرة للجدل مثل طرق الدراجات أو قوة التفاوض الجماعي للعمال أو الزيادة المطردة في استخدام تي ريو (لغة الماوري) والممارسات الثقافية الماورية في مجتمعنا، أصبحت معارك ثقافية طوطمية".

وما يوضح هذا الاستقطاب، فوز حزب الخضر، وهو حزب يساري يركز على البيئة والعدالة الاجتماعية، بـ 15 مقعدا في عام 2023، وهي أفضل نتيجة له.

بينما يعترف سيمور بأن معاهدة وايتانجي هي 'تاونجا' وطنية، أي كنز ماوري، فقد وصف مبادئها بأنها 'أفكار غامضة وعائمة حرة للقضاة والمسؤولين الناشطين للتنبؤ بها'.

أظهر استطلاع للرأي نشرته مجموعة الضغط اتحاد دافعي الضرائب وباحث السوق كوريا في أكتوبر أن 60٪ من النيوزيلنديين يؤيدون اقتراح ACT لتوضيح تعريف مبادئ المعاهدة، بينما عارضه 18٪.

إن الاختلافات في وجهات النظر حتى داخل مجتمع الماوري حول اتجاه السياسة، كما رأينا في موقفي سيمور وبيترز، تعكس اختلافاً متزايداً في الطريقة التي يرى بها العديد من الماوري انتمائهم العرقي.

ورغم أن الحكومة تتمتع بالأغلبية التي تحتاج إليها لتمرير القوانين، إلا أن هناك الآن مقاومة كبيرة من جانب جيل جديد من زعماء الماوري، الذين تم انتخاب العديد منهم للتو.

ويوجد الآن عدد قياسي من المشرعين يبلغ 33 مشرعاً من أصول الماوري، أو 27% من أعضاء البرلمان النيوزيلندي. وهذا ارتفاع من 21% في انتخابات 2020 وأكثر من 17% بين السكان الوطنيين.

قام حزب تي باتي ماوري، وهو حزب يركز على حقوق السكان الأصليين، بمضاعفة عدد مقاعد البرلمان ثلاث مرات ليصل إلى 6 مقاعد، أو ما يقرب من 4.9% من المجلس التشريعي، بما في ذلك انتخاب هانا روهيتي مايبي كلارك البالغة من العمر 21 عامًا، أصغر نائبة في أكثر من 100 مقعد من 150 سنة.

قال جون تامهير، رئيس تي باتي ماوري 'لدينا الحق في الاحتجاج في ظل نظام ديمقراطي، وستبدأ في رؤية أشكال مختلفة من ذلك، وبطريقة أكثر نشاطًا، مما نشهده على الأرجح في أماكن أخرى حيث كان على السكان الأصليين تأكيد عزيمتهم (السلطة)'