عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بملابس منزلية.. حيثيات الحكم على المتهم بإفشاء أمور خادشة للشرف لسيدة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، معاقبة متهمين ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات،وذلك لاتهامهم بإفشاء أمور مخدشة للشرف تخص إحدى السيدات بالزاوية الحمراء.

طوابير وزحام شديد من الناخبين على لجان محطة مصر

رجال الأمن يقدمون المساعدة لكبار السن لدخول لجان التصويت

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحي عادل عبداللطيف وحاتم عبدالفتاح أبوشنب، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10612/407 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 2678 لسنة2021 كلي شمال القاهرة، قيام المتهمين "دسوقي. م" ، "محمد. ح"، انهم هددا المجني عليها "رانيا. ف. ع" كتابةبإفشاء أمور مخدشة بالشرف تخصها بأن قاما بمراسلتها هاتفيا عبر تطبيق الواتس آب مهددين إياها بنشر الصورالخاصة بها "صور بملابس منزلية" وبثها على شبكة المعلومات الدولية وكان تهديدهما مصحوبا بطلب الحصولعلى مبالغ مالية نظير عدم النشر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمان أنشئا واستخدما حساب إلكتروني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الواتس آببقصد تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهام السابق واللاحق على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن تسببهماعمدا في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في حيثيات الحكم حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة منأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في تلقي المجني عليها تهديداتمن قبل المتهمان بإفشاء أمور مخدشة بالشرف تخصها بأن قاما المتهمان بمراسلتها هاتفيا عبر تطبيق الواتس آبمهددين إياها بنشر الصور الخاصة بها «صور بملابس منزلية»، وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية وكان تهديدهمامصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية نظير عدم النشر مما تسبب في ازعاجها على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء  على ما تقدم وترتيبا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزمواليقين أن المتهمان قاما بالاتهامات المنسوبة إليهما، لذلك قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنواتوإلزامهما المصاريف الجنائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

موضوعات متعلقة

طوابير وزحام شديد من الناخبين على لجان محطة مصر

رجال الأمن يقدمون المساعدة لكبار السن لدخول لجان التصويت

تحريض الذكور على ارتكاب الدعارة| نص اعترافات كروان مشاكل

قرار عاجل من النيابة بشأن العثور على جثة بأكتوبر

بسبب فلوس سلف| المشدد 3 سنوات لعاطل في السلام

نشرة الحوادث| القصة الكاملة لجلسة التحقيق مع لاعب الأهلي ..مصرع 7 أشخاص وإصابة 20 في انقلاب أتوبيس بـ المنيا

3 عاطلين | السجن المشدد 15 سنة لتجار الكيف في السلام

هتـ.ك عرض وشروع في قتـ.ل|تفاصيل مثيرة في واقعة التعدي على فتاة المرج

ترشيحاتنا

اليوم الأول| القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية وغلق التصويت في التاسعة مساء

ضربة جديدة لـ أحمد عبد القادر بعد استبعاده من مونديال الأندية

بسعر مناسب جدًا.. أقوى وأرخص موبايل سامسونج في 2023

أخبار الفن| أول رد من شيري عادل على أنباء انفصالها عن طارق صبري.. وعزاء شقيق أحمد حلمي

رئيس نادي قضاة الإسكندرية يشارك بفخر في انتخابات الرئاسة 2024

هيئة الاستعلامات: إجماع إعلامي عالمي على سلامة وانتظام الانتخابات في يومها الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتزا في المنزل

أولها عربية.. مفاجآت عن تطورات أغنى 25 عائلة في العالم

بحب السيسي.. ناخبة سبعينية تتحدى مرضها للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024|فيديو

أغلقت فتحتي الصدر والساق.. أحلام تثير الجدل بفستان من زهير مراد

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ