بملابس منزلية.. حيثيات الحكم على المتهم بإفشاء أمور خادشة للشرف لسيدة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، معاقبة متهمين ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات،وذلك لاتهامهم بإفشاء أمور مخدشة للشرف تخص إحدى السيدات بالزاوية الحمراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحي عادل عبداللطيف وحاتم عبدالفتاح أبوشنب، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10612/407 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء والمقيدة برقم 2678 لسنة2021 كلي شمال القاهرة، قيام المتهمين "دسوقي. م" ، "محمد. ح"، انهم هددا المجني عليها "رانيا. ف. ع" كتابةبإفشاء أمور مخدشة بالشرف تخصها بأن قاما بمراسلتها هاتفيا عبر تطبيق الواتس آب مهددين إياها بنشر الصورالخاصة بها "صور بملابس منزلية" وبثها على شبكة المعلومات الدولية وكان تهديدهما مصحوبا بطلب الحصولعلى مبالغ مالية نظير عدم النشر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمان أنشئا واستخدما حساب إلكتروني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الواتس آببقصد تسهيل ارتكاب الجريمتين محل الاتهام السابق واللاحق على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن تسببهماعمدا في إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في حيثيات الحكم حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة منأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في تلقي المجني عليها تهديداتمن قبل المتهمان بإفشاء أمور مخدشة بالشرف تخصها بأن قاما المتهمان بمراسلتها هاتفيا عبر تطبيق الواتس آبمهددين إياها بنشر الصور الخاصة بها «صور بملابس منزلية»، وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية وكان تهديدهمامصحوبا بطلب الحصول على مبالغ مالية نظير عدم النشر مما تسبب في ازعاجها على النحو المبين بالتحقيقات.

وبناء على ما تقدم وترتيبا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزمواليقين أن المتهمان قاما بالاتهامات المنسوبة إليهما، لذلك قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنواتوإلزامهما المصاريف الجنائية.