فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل شاومي بكاميرا 50 ميجابيكسل وبطارية ضخمة

يتميز هاتف Xiaomi Redmi 10 من شركة شاومي الصينية بعدد من المواصفات الكبيرة منها معالج قوي من شركة ميديا تيك التايوانية، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا فائقة الدقة، إلى جانب سعر رخيص يناسب الجميع.

سعر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10 في السوق المصرية بسعر حوالي 5 آلاف و399 جنيها.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10

وحصل Xiaomi Redmi 10 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD قياس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2400 بيكسل، مع حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3.

وجاء Xiaomi Redmi 10 بكاميرا رباعية خلفية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة واسعة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وتأتي الكاميرا الثالثة من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو مع تقنية HDR.



ويحتوي Xiaomi Redmi 10 على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 18 وات وشحن عكسي بقوة 9 وات، مع نظام تشغيل أندرويد.

ويعمل Xiaomi Redmi 10 بمعالج ثماني النوى من نوع Helio G88 من شركة ميدياتك التايوانية، مع وحدة معالجة رسومات Mali-G52 MC2 جرافيك تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام وسعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.