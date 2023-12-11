عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يصدم اتحاد جدة قبل انطلاق كأس العالم للأندية

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلبا لاتحاد جدة قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 من الشهر الجاري.

وكتب الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية" السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اللجنة المنظمة للفيفا ترفض طلب الاتحاد بوضع تيفو على كامل ملعب الجوهرة، وتمنع الألعاب النارية بكافة أشكالها في المدرجات".

وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية وهي اتحاد جدة منظم البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، فلومينيسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، الأهلي المصري بطل أفريقيا، أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

يذكر أن الأهلي المصري ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، في ربع نهائي المونديال، يوم الجمعة المقبل.
 

اتحاد جدة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أوكلاند سيتي النيوزيلندي كأس العالم للاندية السعودية الاتحاد تيفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

موضوعات متعلقة

تصدر الترتيب.. جيرونا يقسو على برشلونة برباعية في الدوري الإسباني

جيرونا يتفوق على برشلونة 2-1 في الشوط الأول بالدوري الإسباني

بهدف نظيف.. فيوتشر يخسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفيدرالية

توتنهام يعود للانتصارات بفوز كبير على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

محمد فضل يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية

الصورة الرسمية لبعثة النادي الأهلي قبل السفر لخوض كأس العالم للأندية

قبل مونديال الأندية.. رعب في مانشستر سيتي بسبب إصابة نجمه

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

اليوم الأول| القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية وغلق التصويت في التاسعة مساء

حرب أوكرانيا وغزة.. تفاصيل الاجتماع الأخير لـ الاتحاد الأوروبي هذا العام

الفيفا يصدم اتحاد جدة قبل انطلاق كأس العالم للأندية

تصدر الترتيب.. جيرونا يقسو على برشلونة برباعية في الدوري الإسباني

ضربة جديدة لـ أحمد عبد القادر بعد استبعاده من مونديال الأندية

بسعر مناسب جدًا.. أقوى وأرخص موبايل سامسونج في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البيتزا في المنزل

أولها عربية.. مفاجآت عن تطورات أغنى 25 عائلة في العالم

بحب السيسي.. ناخبة سبعينية تتحدى مرضها للمشاركة في انتخابات الرئاسة 2024|فيديو

أغلقت فتحتي الصدر والساق.. أحلام تثير الجدل بفستان من زهير مراد

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ