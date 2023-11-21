إصابة 13 شخصا بسبب الألعاب النارية.. الاتحاد الألماني يصدر بيانا عاجلا للجماهير

نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم، التقارير الإخبارية التي تفيد بأنه يدرس إغلاق أجزاء من الملاعب أو إقامة مباريات بدون جمهور وذلك بعدما ارتفعت معدلات استخدام الألعاب النارية في المواجهات.

وذكر الاتحاد الألماني اليوم الثلاثاء أن التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد سبورتس" غير صحيح وأن مثل هذه الإجراءات هي مجرد "حل أخير".

ووفقا للقواعد الحالية، عادة ما يتم توقيع غرامات مالية على الأندية فيما يتعلق بالاستخدام غير القانوني للألعاب النارية من قبل الجماهير.

واعترف الاتحاد الألماني بوجود زيادة واضحة لمثل هذه الوقائع في الدرجات الثلاثة الأولى.

في الأسبوع الماضي، تم إلقاء القبض على رجلين فيما يتعلق بانفجار الألعاب النارية في مباراة أوجسبورج أمام هوفنهايم بالبوندسليجا، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقال توماس بيرجمان نائب رئيس الاتحاد الألماني للشؤون القانونية: "بالطبع أولوية الاتحاد الألماني هي ضمان عدم تعرض أي شخص للأذى في ملاعب كرة القدم.. لكن السلطة القضائية الرياضية للاتحاد الألماني لا يمكنها وحدها أن تحل مشكلة الخطورة التي يشكلها استخدام الألعاب النارية".

وختم بيرجمان بأنه من أجل تفادي المزيد من التصعيد فإن هناك حاجة للحوار مع كافة الأطراف، بما في ذلك ممثلي الجماهير، والرابطة الألمانية لكرة القدم، والأندية والشرطة.