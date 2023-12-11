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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل جبار للشباب من ريلمي ينافس شاومي وأوبو

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus

يتمتع هاتف Realme 11 Pro Plus من شركة ريلمي الصينية بقدرات ممتازة حيث يضم الهاتف بطارية ضخمة مع معدل شحن يبلغ 100 وات، وكذلك كاميرا دقة 200 ميجابكسل، ومعالج قوي، بالإضافة إلى سعر يناسب الشباب والفئة المتوسطة مما يجعله ينافس هواتف أندرويد الأخرى من سامسونج وشاومي وأوبو.   

 

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

سعر هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus في السوق المصري بسعر يبدأ من 17 ألف و 394 جنيه مصري. 

مواصفات هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus

 

وحصل هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus على بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.72 بوصة، بجودة عرض +Full HD ، ودقة 1080 × 2412 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وميزة +HDR10، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

  
ويقدم هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابيكسل. 

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، مع بطاقة SIM مزدوجة، ودعم الاتصال بشبكة الجيل الخامس 5G. 

 

ويعمل هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus  بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7050، من شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام ، من نوع LPDDRAX، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجيابايت و 1 تيرابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

 

 

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