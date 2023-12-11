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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء المصرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

أدلى، مساء اليوم، الدكتور تامر عصام د، رئيس هيئة الدواء المصرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بلجنة مدرسة الجيزة القومية بمحافظة الجيزة.

وأشاد بحسن سير العملية الانتخابية، والإقبال الجماهيري الكبير، ونجاح العملية الانتخابية، ورقي المواطن المصري، وتقديره للمسؤولية الوطنية حيال العملية الانتخابية.

كما أعرب عن عظيم امتنانه للعاملين بهيئة الدواء المصرية، ومشاركتهم الكبيرة خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على المشاركة بشكل كبير في هذا الحدث الديموقراطي الكبير؛ الذي يعكس مدى الوعي وتقدير المسؤولية الوطنية، والمشاركة بقوة في صناعة المستقبل.

وأكد أن ما شهده اليوم من اصطفاف وطني هو أكبر رسالة دعم لمسيرة الدولة المصرية، وأنها تسير على النهج السليم، وأن الشعب المصري قادر على اختيار قيادته بإرادة حرة مستقلة، وقادر على صياغة وصنع مستقبل مشرق يلبق بمصرنا الحبيبة.

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