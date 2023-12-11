أول يوم انتخابات... نجوم الفن يحتفلون بالعرس الديمقراطي أمام اللجان الانتخابية.. صور

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتقاط الصور التذكارية داخل اللجان الانتخابية احتفالا بالعرس الديمقراطي.



ومع الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية حرص الفنان صبري فواز على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة الفنون الجميلة بالزمالك.

وقال صبري فواز لـ “صدى البلد”: ده واجب وطني ومصر ظروفها صعبة وجميع حدودها مشتعلة.. ربنا يحميكي يا مصر.

فيما حرص أيضا حسين فهمي على المشاركة الانتخابية والإدلاء بصوته، ورفض فهمي مغادرة اللجنة حتى يقوم بالتقاط الصور التذكارية مع الجمهور المتواجد باللجنة.



كما شارك كل من حسن شاكوش وتامر عبد المنعم فى العملية الانتخابية وحرصا على نشر صورهما إثناء الإدلاء بأصواتهم من خلال صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



حكيم بعد الإدلاء بصوته: تحيا مصر



أما المطرب حكيم فكان من أوائل المطربين الذين شاركو فى العملية الانتخابية وقام بمشاركة جمهوره بعدد من الصور له من أمام اللجنة وعلق عليها قائلا: الانتخابات الرئاسية 2024 - تحيا مصر.

ونشر الفنان إدوارد والفنانة نهى عابدين صورا عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء مشاركتهما فى الانتخابات الرئاسية



كما أدلى بصوتيهما أيضا فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية كل من أحمد العوضي وحورية فرغلى وشاركوا جمهورهما بصور خاصة لهما من أمام اللجنة الانتخابية

مصطفى كامل فى المهندسين

وعلى الرغم من الأزمة الصحية التى تعرض لها المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية فإنه حرص على الإدلاء بصوته فى اليوم الأول من الانتخابات وذلك داخل مقر الشهيد العقيد حازم إبراهيم للصم والبكم بمنطقة المهندسين.

وقام مصطفى كامل بالتقاط العديد من الصور التذكارية مع الجمهور والاحتفال بالعملية الانتخابية.



يسرا فى فنون جميلة بالزمالك



وحرصت الفنانة يسرا على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنتها بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وقالت يسرا إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مواطن ، وبلدنا تستحق ان تشهد هذه الأجواء الديمقراطية.

أحمد عز يدلى بصوته فى المعادي

وأدلى الفنان أحمد عز، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمعادي

نهال عنبر تطالب الجميع بالمشاركة فى الانتخابات

وحرصت الفنانة نهال عنبر على الإدلاء بصوتها وذلك في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت نهال عنبر فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام أثناء مشاركتها فى الإنتخابات .

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وقالت نهال عنبر: "كله لازم ينزل يشارك لأن مصر فى خطر كبير ، ونزولكوا مهم وهيبقي رسالة للعالم كله وأن إحنا ورا الجيش بنحمي بلادنا وأين كان هتختار مين أنت حر".