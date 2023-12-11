عبر المروحيات..جيش الإحتلال يجلي عددا من جنوده المصابين خلال معارك غزة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اليوم الإثنين فيديو للجيش الإسرائيلي.

وظهر فيه الجيش الإسرائيلي و هو يجلي عددا من جنوده المصابين و الجرحي خلال المعارك في غزة عبر مروحيات.

و هو ما يؤكد فشله في العمليات البرية، وفي الاشتباكات المباشرة في قطاع غزة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، باستشهاد 11 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وكان قد استشهد 6 مواطنين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في رفح جنوب قطاع غزة بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.