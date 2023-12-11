الآلاف يتظاهرون في المغرب ضدّ "الإبادة" في غزة.. شاهد

تظاهر آلاف المتضامنين مع الفلسطينيين في الرباط تنديداً بحرب "الإبادة" في غزة ولمطالبة الحكومة بقطع علاقاتها مع إسرائيل.

وسار المتظاهرون في شارع محمد الخامس في وسط العاصمة خلف لافتة رئيسية كتب عليها "ضدّ هولوكست غزة.. من أجل إسقاط التطبيع" حاملين الأعلام الفلسطينية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وردّد المتظاهرون هتافات تدين "الصهاينة القتلة" ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين "نتانياهو قاتل الصبيان"، ورفعوا لافتات بالعربية والإنجليزية تدعو إلى "وقف الحرب على أطفال غزة" وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

