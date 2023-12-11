مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية يتفقد الخدمات المقدمة بجامعة أسيوط

زار الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، جامعة أسيوط، حيث التقى بعدد من طلاب الأنشطة وتفقد الخدمات المقدمة لهم.

وشهد الدكتور همام بعض التدريبات الخاصة بالأنشطة الطلابية التي قام بها طلاب كلية الخدمة الإجتماعية، كما استمع إلى آرائهم وتطلعاتهم، مشيداً بجهودهم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة.

وأكد مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، على أهمية مشاركة الطلاب في مختلف أنواع الأنشطة، قائلا "إن مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية تسهم بشكل كبير في صقل شخصيته وبناء قدراته، فهي توفر له فرصة الاحتكاك بزملائه والتفاعل معهم، وتنمي لديه مهارات العمل الجماعي وتحمل المسؤولية".

واستكمل الدكتور كريم همام كلمته "كما أن الأنشطة الطلابية تساعد الطالب على استثمار وقت فراغه بشكل إيجابي، واكتشاف مواهبه وتنميتها، إلى جانب تعزيز الانتماء للوطن".

واختتم همام تصريحه بالقول "نحن نشجع جميع طلابنا على الانخراط في مختلف الأنشطة، لما لذلك من أثر إيجابي على مستقبلهم".

هذا رافق الدكتور همام في جولته، الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الٱجتماعية، والدكتور إيمان عبد العال وكيل الكلية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب بالكلية.