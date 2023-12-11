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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توافد كثيف على لجان الزاوية الحمراء والشرابية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

توافد الناخبين على
توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء والشرابية

توافد الآلاف من الناخبين على لجان الزاوية الحمراء والشرابية بالقاهرة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. 

واتسمت مشاركة الناخبين بتنوع المواطنين من الشباب والفتيات وكبار السن من الرجال والنساء وحتى المرضى الذين أصروا على المشاركة في العرس الديمقراطي. 

وفي مدرسة بلال بحي الشرابية، أجرى المهندس حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية واللواء محمد جمال المجبر  رئيس حى الشرابية، جولة على لجان المدرسة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية. 

ويحتوي حي الشرابية على ١١ مدرسة تتضمن العديد من اللجان الانتخابية حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية. 

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