في السعودية والدقي| القصة الكاملة لتصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.. وهذه العقوبة في انتظارها

لبلبة تصوت مرتين.. حالة من الجدل أثيرت بسبب الفنانة لبلبة وذلك عقب انتشار صورتين لها تفيد بإدلاء صوتها مرتين خارج وداخل مصر، مما يبطل من صوتها الانتخابي ويخالف القانون، لتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة الفنانة لبلبة إلي جهات التحقيق.

ودخلت مصر اليوم الإثنين، يومها الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت منذ يوم أمس الأحد وتستمر لمدة ثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

لبلبة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية مرتين

وكانت قد ظهرت الفنانة لبلبة وهي تقوم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، خارج مصر، يوم الأحد قبل الماضي، وذلك داخل سفارة مصر بالمملكة العربية السعودية، في ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج.

لتظهر الفنانة لبلبة مرة أخري في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وهي تدلي بصوتها الانتخابي داخل إحدي اللجان الانتخابية بمنطقة الدقى، وحرص عدد من الجمهور علي التقاط الصور التذكارية مع الفنانة لبلبة بعد خروجها من اللجنة الانتخابية.