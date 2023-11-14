عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلادها.. أرقام مهمة فى حياة لبلبة وسر اسمها الحقيقى

لبلبة
لبلبة

تحتفل اليوم الفنانة لبلبة، بعيد ميلادها والتى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى.

اسمها الحقيقي نينوشكا مانول كوباليان، واشتهرت بـ"لبلبة"، وولدت نينوشكا، في مثل هذا اليوم من عام، وظهرت موهبتها وهي طفلة صغيرة، حيث بدأت في تقليد النجوم والمطربين وهي في السادسة من عمرها.

وأصبحت لبلبة أيقونة الضحك والبهجة في الوسط الفني، حيث كان عبد الحليم حافظ يتفاءل بها ويصر على أن تكون فقرتها قبل فقرته في أي حفل يغني فيه.

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 4 أعمال جمعت بينهما.. تعرف عليها

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. شاهد 20 صور جمعتهما أثارت إعجاب الجمهور

الذكرى الأولى لرحيل سامي فهمي .. سر هجرته إلى أمريكا ولحظاته الأخيرة

واكتشفها الكاتب أبو السعود الإبياري وهو من أطلق عليها اسم (لبلبة) لتعدد مواهبها وقدمها في أول عمل لها في فيلم (حبيبتي سوسو) ثم عرفها بالنجم أنور وجدي ليكونا معا ثنائيا فنيا ناجحا فقد تعامل معها في اكثر من عمل اعتبروا علامات في مشوارها الفني.

وهناك أرقام مهمة فى تاريخ لبلبة منها :

1- قدمت 88 فيلما سينمائيا منها 6 بطولات في طفولتها.

2- قدمت 4 مسلسلات تليفزيونية.

3- لها 268 أغنية منها 30 أغنية للطفل.

4- شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية.

5- شاركت كعضو لجنة تحكيم في 16 مهرجانا عربيا.

6- حصلت على أكثر من جائزة كأفضل ممثلة.

كانت تناديها والدتها والمقربون لها ب" نونيا"، وحرصت دائما على حضور فعاليات أي مهرجان من المهرجانات الدولية والمحلية، كما تحرص على تألقها وطلتها المميزة. 

الفنانة لبلبة لبلبة أفلام لبلبة أعمال لبلبة عيد ميلاد لبلبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

مجـ.زرة جديدة بحق نازحين فلسطينيين في مدرسة تابعة للأونروا بـ غزة

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

غزة تحرج قادة الغرب.. انقسامات وخلافات تجتاح أمريكا وفرنسا وبريطانيا

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن سمير حسني بطل سلسال الدم

ميلانى مارتينيز ترفع علم فلسطين بحفلها فى مانشستر

فداء الشندويلى يكشف حقيقة تدخل الأزهر الشريف فى سيناريو فيلم المنبر

فداء الشندويلى: فيلم المنبر لا يخضع لشروط السوق السينمائى

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

في عيد ميلادها.. قصة رسوب المطربة ياسمين علي في معهد الموسيقى

عن دور الأزهر الشريف.. فداء الشندويلي يكشف صعوبات كتابة فيلمه المنبر.. خاص

في ذكراها.. قصة إشهار إسلام منى داغر واعتزالها الفن

ترشيحاتنا

النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة

قبل أيام على استضافته.. المستشار الألماني يهاجم أردوغان من أجل إسرائيل

السيد القصير: 8 محاور لدعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة

فى عيد ميلادها.. أرقام مهمة فى حياة لبلبة وسر اسمها الحقيقى

محمد صلاح ومرموش ومصطفي محمد ينضمون إلى معسكر منتخب مصر

الصفدي : وجود نتنياهو يشكل خطراً على الوجود الأمني في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.. هل أنت منهم؟

بسعر يتجاوز ربع مليون جنيه.. فستان أنغام يخطف الأنظار في حفل دبي

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

فيديو

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ