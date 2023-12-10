أخبار الفن.. حلقة الفيشاوى على الزيرو.. زغاريد لبلبة.. بتر قدم أحمد البدرى.. عرض زواج على إعلامية شهيرة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

بعد ظهور صادم لابنته.. أحمد الفيشاوى يحلق شعر على الزيرو.. شاهد

نشر الفنان أحمد الفيشاوى نقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء تواجده أمام شجرة الكريسماس.

ولفت أحمد الفيشاوى الأنظار اليه بسبب ظهوره بلوك جديد حيث حلق شعره على الزيرو.

أحمد العوضي وحورية فرغلى ومحمود الليثى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

نشر الفنان محمود الليثى صورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أثناء مشاركته فى الانتخابات الرئاسية الحالية والإدلاء بصوته.

كما أدلى كل من أحمد العوضي وحورية فرغلى بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية الحالية.

لبلبة تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

أدلت الفنانة لبلبة بصوتها فى الانتخابات الرئاسية الحالية في لجنتها الانتخابية بالدقى.

وحرص عدد من الجمهور التقاط صور تذكارية مع الفنانة لبلبة بعد خروجها من اللجنة الانتخابية وقامت بالاحتفال معهم بالغناء والزغاريد.

إيرادات الأفلام.. أسر ياسين ينتصر على الجميع ومحمد فراج يتراجع

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها أفلام “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوى"، و"حسن المصري“، و”سكر" وفيلم “بلوموندو” وأخيرا فيلم “سنة اولى خطف”. وعرض مؤخرا فيلم "شماريخ".

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

تعرضت الإعلامية فجر السعيد إلى موقف محرج أثناء تواجدها فى مطار الكويت حيث قرر أحد معجبيها أن يعرض عليها الزواج بالمطار.

وقام أحد معجبيها بعرض الزواج عليها قائلا فى فيديو له انتشر عبر السوشيال ميديا: أنا عمرى 36 عاما وكنت متزوج وزوجته توفيت ولدى 6 أولاد وأتمنى الزواج منك.

بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري

أثار الفنان شريف أدريس حالة من الجدل الواسع وصدمة بالوسط الفنى عندما أعلن عن تعرض المخرج أحمد البدرى إلى أزمة صحية وقام الأطباء بمعهد ناصر ببتر قدمه.

شريف إدريس يعلن عن بتر قدم مخرج شهير بمعهد ناصر .. تفاصيل

نشر الفنان شريف إدريس تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن بتر قدم المخرج أحمد البدري بسبب الأزمة الصحية التى تعرض لها حيث يعاني من مرض السكر.