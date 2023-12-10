لبلبة تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدقي

أدلت الفنانة لبلبة بصوتها فى الانتخابات الرئاسية الحالية في لجنتها الانتخابية بالدقى.

وحرص عدد من الجمهور التقاط صور تذكارية مع الفنانة لبلبة بعد خروجها من اللجنة الانتخابية.

لبلبة

اسمها الحقيقي نينوشكا مانول كوباليان، واشتهرت بـ"لبلبة"، وولدت نينوشكا، في مثل هذا اليوم من عام، وظهرت موهبتها وهي طفلة صغيرة، حيث بدأت في تقليد النجوم والمطربين وهي في السادسة من عمرها.

وأصبحت لبلبة أيقونة الضحك والبهجة في الوسط الفني، حيث كان عبد الحليم حافظ يتفاءل بها ويصر على أن تكون فقرتها قبل فقرته في أي حفل يغني فيه.

واكتشفها الكاتب أبو السعود الإبياري وهو من أطلق عليها اسم (لبلبة) لتعدد مواهبها وقدمها في أول عمل لها في فيلم (حبيبتي سوسو) ثم عرفها بالنجم أنور وجدي ليكونا معا ثنائيا فنيا ناجحا فقد تعامل معها في اكثر من عمل اعتبروا علامات في مشوارها الفني.

وهناك أرقام مهمة فى تاريخ لبلبة منها :

1- قدمت 88 فيلما سينمائيا منها 6 بطولات في طفولتها.

2- قدمت 4 مسلسلات تليفزيونية.

3- لها 268 أغنية منها 30 أغنية للطفل.

4- شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية.

5- شاركت كعضو لجنة تحكيم في 16 مهرجانا عربيا.

6- حصلت على أكثر من جائزة كأفضل ممثلة.

كانت تناديها والدتها والمقربون لها ب" نونيا"، وحرصت دائما على حضور فعاليات أي مهرجان من المهرجانات الدولية والمحلية، كما تحرص على تألقها وطلتها المميزة.

لبلبة

لبلبة

لبلبة