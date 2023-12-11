مسن وزوجته يقطعان مسافة 3 كيلومتر للتصويت في الانتخابات الرئاسية

فتحت اللجان الانتخابية الفرعية باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني من بدء عملية الاقتراع.



وقام مسن وزوجته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث يتجاوز عمرهما الـ 70 عاما، ويقيمان في العريش، وقطعوا مسافة 3 كيلو متر للتصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.