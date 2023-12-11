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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دراسة: دمج استدامة الأعمال استجابة قوية للتحديات المتزايدة

صدى البلد

تقرير جديد صادر عن معهد كابجيميني للأبحاث يكشف عن تزايد الوعي بأهمية دمج الاستدامة في الأعمال، حيث زاد عدد المدراء التنفيذيين المؤمنين بهذا الأمر ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي. يعكس ذلك استجابة قوية للتحديات المتزايدة مثل الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة وتكرار الكوارث المناخية.

وفقًا للدراسة، يرون 63٪ من المديرين التنفيذيين أن اعتماد أجندة استدامة في أعمالهم ضروري، مقارنة بنسبة 21٪ في عام 2022. ولاحظنا انخفاضًا في نسبة المدراء التنفيذيين الذين يرون أن تكلفة المبادرات المستدامة تتجاوز فوائدها من 53٪ إلى 24٪، مما يدل على تحسن الإدراك بشأن الفوائد الاقتصادية للاستدامة.

تشير الدراسة أيضًا إلى أن الكوارث المناخية والضغوط التنظيمية تلعبان دورًا هامًا في دفع الشركات والمؤسسات نحو اعتماد ممارسات الأعمال المستدامة. وقد تعهد 64٪ من المديرين التنفيذيين بالامتثال للوائح الحالية، في حين يأمل 74٪ منهم في زيادة الإيرادات المستقبلية.

ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في تطبيق الاستدامة في مجالات مثل الاستثمار وإعداد التقارير. ويعكس هذا التحدي الذي يواجهه القطاع العقاري صعوبة تحقيق الاستدامة الشاملة.

على النحو العام، يشهد الاهتمام بالاستدامة في الأعمال تزايدًا، وتتحرك المؤسسات نحو تبني ممارسات واستراتيجيات أكثر استدامة للمساهمة في حماية البيئة وتحسين الأداء المالي والاجتماعي.

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