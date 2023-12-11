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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نجوم الفن يزينون اللجان الانتخابية ويدلون بأصواتهم دعما للاستقرار والبناء

مشاركة النجوم في
مشاركة النجوم في الانتخابات الرئاسية

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من توافد عدد من الفنانين والمشاهير إلى المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

فتحت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ، التي انطلقت الأحد 10 ديسمبر وتختتم غدا الثلاثاء، وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتنافس 4 مترشحين يتصدرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدلى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، بصوته في الانتخابات الرئاسية في ثاني أيام عملية التصويت، وذلك داخل لجنه المركز الصحي بمنشأة البكاري بمحافظة الجيزة، فيما حرص فوزي على التقاط صور مع الناخبين الذين تجمعوا حوله، وقدم التحية للقضاة والمشرفين على اللجان، وحرص على وضع يده في الحبر الفسفوري بعد الادلاء بصوته.

حملة السيسي الانتخابية

وأكد المستشار محمود أن إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية في أول أيام التصويت كان ممتازا للغاية، قائلا: "نراهن ومتوقعين أن يستمر إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع في اليومين الثاني والثالث".

وشدد المستشار فوزي في تصريحات صحفية، على أن ما شاهدناه في أول أيام التصويت بالانتخابات من عدم غلق عدد من لجان نتيجة كثافة تواجد المواطنين أمامها يثبت وعي الشعب المصري، وإدراكه للتحديات الإقليمية التي تحيط بنا، ونتمنى أن تستمر عملية الاقتراع بنفس السهولة والسلاسة علي مدار اليومين الثاني والثالث من التصويت.

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