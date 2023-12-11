مسيرة لموظفي اللجنة النقابية بوزارة التجارة والصناعة لدعم المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية

انطلقت اليوم الاثنين مسيرة بمشاركة كبيرة من موظفي اللجنة النقابية بوزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "شارك ...خليك إيجابي"، لدعم وتأييد المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وقد أكد المشاركون بالمسيرة أهمية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتعزيز دور مصر الريادي.

كما أكد المشاركون في المسيرة حرصهم على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 بمقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتلبية نداء الوطن لصون مقدراته وحماية أمنه القومي ودعم منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة