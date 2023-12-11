مايا مرسى تتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشاركة المرأة في الانتخابات

تفقدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، اليوم الإثنين، ثانى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 ، غرفة العمليات المركزية للمتابعه الميدانية بالمجلس، لمتابعة تصويت ومشاركة المرأة فى اليوم الثانى ، حيث استمعت إلى المتابعين الميدانيين بالمحافظات عبر تطبيق الفيديو كونفرنس .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها بالإقبال الكبير للمرأة علي اللجان الانتخابية ولجان الوافدين خلال الساعات الأولى لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، مشيره إلى أن المرأة خرجت مع افراد اسرتها تحمل علم مصر في مشهد احتفالي رائع لتدلي بصوتها من أجل مصر ولتواصل اثبات حبها وانتماءها لهذا الوطن .

و أكدت أن المرأة المصريه اصبحت اكثر وعيا وادراكا لأهمية صوتها ومشاركتها بإعتباره واجب وطني علي كل فرد منا .

ويتابع المجلس القومى للمرأة، ميدانيا الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى مايقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

بالاضافة الي وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعه الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية

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