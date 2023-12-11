أوقاف السويس تشارك لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية.. صور

أدلي الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس بصوته امس وسط القيادات التنفيذية والكثير من أئمة الأوقاف، مبيننآ ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجب على الجميع من أبناء مصر المخلصين، وذلك لاستقرار مصرنا الحبيبة ودفعا لعجلة التنمية وبناء وطننا.



وتابع " راضي " على الائمة والدعاة بضرورة التوعية بهذا الواجب الوطني وهذه الامانة لان أصواتنا أمانة ولابد لكل أبناء الوطن ان يؤدوا هذه الامانة لمن يستحقها وذلك لنبني مصرنا سويا يد بيد كلا في مكانه ومهنته وحرفته فالشعب المصري نسيج واحد حفظ الله مصرنا.



وأضاف: ان الاوقاف تشارك لليوم الثاني في الانتخابات وتؤدي دورها المجتمعي علي اكمل وجه سائلا الله تعالي ان يحفظ مصرنا أمنة مطمئنة.