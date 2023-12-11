تصعيد الثنائي عمار ياسر ويوسف أحمد حسن للمشاركة في تدريبات الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بتصعيد الثنائي عمار ياسر ويوسف أحمد حسن ثنائي فريق الشباب بالنادي مواليد 2005 للمشاركة في التدريبات التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويجيد عمار ياسر اللعب في مركز المهاجم في حين يلعب يوسف أحمد حسن في مركز لاعب الوسط، يأتي ذلك بعد متابعة الجهاز الفني للاعبين في مباريات فريق 2005 ببطولة الجمهورية في الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.