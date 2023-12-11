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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل لجنة الصناعة بالنواب: مصر غير قابلة للكسر .. والشعب أثبت أنه صاحب وعي

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

وجه النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية لشعب مصر العظيم، على استجابته وتلبيته لنداء الوطن، بالتوافد على لجان الانتخابات، للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، خاصة السيدات اللاتى لهن دور عظيم فى المشاركة الانتخابية، سواء فى مركز قوص أو بلجان محافظة قنا المختلفة، وما شهدناه على مستوى الجمهورية فى أول أيام الانتخابات.

 

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أرفع القبعة لكل المصريين على نزولهم ومشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها الشعب، فقد أثبت بذلك أن المصريين ولائهم لمصر فى سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

 

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الفترة السابقة شهدت تنظيم أكبر  مؤتمر نسائى قبل الانتخابات أتى بثمار حقيقية من خلال مشاركة السيدات فى الانتخابات، حيث شارك فى المؤتمر أكثر من 3 آلاف سيدة، وضحنا خلاله المخاطر والتحديات التى تواجه مصر خلال المرحلة الحالية والقادمة، وضرورة أن يكون هناك وعى لدى المواطنين بطبيعة المرحلة القادمة.

 

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وأوضح محمود، أن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذى تعتزم اسرائيل بمعاونة الدول الغربية تنفيذه، نشاهده يتم بشكل فعلى على أرض الواقع، وهو ما تلاحظ فى نزول التصنيف الائتنمانى لمصر رغم عدم تأخر مصر فى تسديد أى قسط للقرض، والضغوط السياسية التى تمارس على مصر من أجل حدوث انفجار داخلى وفوضى خلاقه، لكن التاريخ أثبت أن مصر غير قابلة للكسر بإرادة شعبها، ومواقفها السابقة ضد كل الغزاة.

 

وتابع وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن الاستعمار يسعى للسيطرة على البلاد بأسلوب جديد من أجل أن نحارب بعضنا البعض و يتم تقسيم البلاد لدويلات صغيرة، لكن المشاركة الايجابية ووعى المصريين يعطى رسالة للعالم بأن مصر غير قابلة للكسر، كما أننا لا نتحدث خلال الانتخابات الحالية على شخص، لكن نتحدث عن أمن قومى لدولة عريقة بحجم مصر 

و أوضح محمود، بأن من يقول أن مصر معرضة للإفلاس أقول له أن هذا الكلام عير صحيح، لأننا لم نصرف هذه الأموال فى الأكل والشرب، لكن تم وضعها فى أصول للاستثمار فى المستقبل، والديون الموجودة على مصر تحولت لأصول قيمتها كبيرة خلال الفترة القادمة، كما أنه لا يمكن أن نقارن بين اقتصادنا الذى يعانى من ضعف مع اقتصاد الدول الأخرى.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن المشروعات التى نشهدها وسوف نشهدها خلال الفترة القادمة تؤكد بأننا نسير فى طريق صحيح، ففى دائرتى هنا تم إنشاء محور الشهيد باسم فكرى الذى يربط هنا بين مركزى نقادة وقوص و بين الطريق الصحراوى الشرقى والغربى، ما ساهم فى إحداث نقلة نوعية بمحافظة قنا.

 

 

قنا الانتخابات الرئاسية مجلس النواب المشروعات نقاده

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